Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift

Судя по снимкам рестайлинговая версия Lada Largus уже производится и это первая серийная партия универсалов.

В распоряжении «Российской газеты» оказалось большое количество снимков Largus с приставкой FL (facelifting).

На них можно увидеть, как изменилась модель в экстерьере и интерьере. В частности, рассмотреть можно вседорожную версию универсала с пластиковым обвесом и накладками на бамперах.

Стоит отметить, что внешность внедорожной версии Lada Largus FL автопроизводитель рассекретил еще в декабре прошлого года.

Тогда сообщалось, что продажи обновленной версии начнутся в первом полугодии 2021 года, но когда именно не уточнялось.



В салоне Lada Largus FL обновили переднюю панель, увеличили «карман» и добавили глянцевые элементы на дверные карты.

На центральной консоли появились элементы от Renault Duster, а вот руль и приборная панель позаимствована у Lada XRay.

Lada Largus FL технически осталась без изменений. Под ее капотом будут устанавливать 1,6-литровые ДВС мощностью 87 или 106 л.с.