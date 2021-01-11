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Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift

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Судя по снимкам рестайлинговая версия Lada Largus уже производится и это первая серийная партия универсалов.
В распоряжении «Российской газеты» оказалось большое количество снимков Largus с приставкой FL (facelifting).

На них можно увидеть, как изменилась модель в экстерьере и интерьере. В частности, рассмотреть можно вседорожную версию универсала с пластиковым обвесом и накладками на бамперах.

Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift

Стоит отметить, что внешность внедорожной версии Lada Largus FL автопроизводитель рассекретил еще в декабре прошлого года.

Тогда сообщалось, что продажи обновленной версии начнутся в первом полугодии 2021 года, но когда именно не уточнялось.

Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift
В салоне Lada Largus FL обновили переднюю панель, увеличили «карман» и добавили глянцевые элементы на дверные карты.

На центральной консоли появились элементы от Renault Duster, а вот руль и приборная панель позаимствована у Lada XRay.

Lada Largus FL технически осталась без изменений. Под ее капотом будут устанавливать 1,6-литровые ДВС мощностью 87 или 106 л.с.

Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift Опубликовали первые фото интерьера Lada Largus Facelift

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