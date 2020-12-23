«АвтоВАЗ» объявил о производстве обновлённой Lada Niva

По-настоящему обновлённый внедорожник встал на конвейер предприятия компании в Тольятти.

«АвтоВАЗ» официально объявил о производстве обновлённого внедорожника Lada Niva и сообщил, что о старте продаж автомобиля информация будет опубликована дополнительно.

Старт производства модели был дан 1 декабря. После обновления Niva получит приставку к названию Travel. Первым выпущенным экземпляром стал внедорожник в исполнении Off-road. В честь выпуска первого обновленного экземпляра было организовано торжественное мероприятие, где выступил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.

«Это большое достижение, особенно для команды «LADA Запад Тольятти», которая качественно и в срок справилась с этим важным проектом. Niva имеет долгую историю и славный путь. Более 650 тысяч таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей» — приводит слова главы АвтоВАЗа пресс-служба.

В сравнении с предшественником автомобиль получил более выразительный и современный дизайн. Изменения произошли в передней и задней части, и выполнены в фирменной стилистике.

Что касается модификации Off-road, то она будет отличаться наличием внедорожных шин, обвеса из неокрашенного пластика, а также штатным шноркелем.

Такие версии получили систему постоянного полного привода, имеют высокий клиренс, а также энергоемкую подвеску.

Также отмечают в обновленной Lada Niva и более просторный салон, мощный конлиционер, удобные сидения, мультимедийную систему, а также улучшенную шумо- и виброизоляцию.

Информация о всех изменениях, произошедших во внедорожнике, а также о стоимости и комплектациях будет объявлено дополнительно.