Главная » Новости

Toyota откажется от внедорожника Land Cruiser 200 после 2021 года

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

В Сети появились новые данные о модели Land Cruiser 200, преемник которого может дебютировать уже в следующем году.
Если верить источнику зарубежного издания Motor Authority, то Toyota откажется от производства и продаж внедорожника Land Cruiser 200 после 2021 года.

При этом журналистам издания косвенно данную информацию подтвердил один из дилеров. В свою очередь в самой компании сообщение пока не прокомментировали.

Появилась информация о Toyota Land Cruiser 300 нового поколения

Наряду с этим стоит отметить, что пока речь идет об отказе от внедорожника на рынке США, но с чем конкретно это связано не известно.

Toyota открыл в РФ предзаказ на обновленный Land Cruiser Prado

Toyota обновила легендарный внедорожник Land Cruiser 70

toyota Toyota Land Cruiser 200
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика