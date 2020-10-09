Toyota откажется от внедорожника Land Cruiser 200 после 2021 года

В Сети появились новые данные о модели Land Cruiser 200, преемник которого может дебютировать уже в следующем году.

Если верить источнику зарубежного издания Motor Authority, то Toyota откажется от производства и продаж внедорожника Land Cruiser 200 после 2021 года.

При этом журналистам издания косвенно данную информацию подтвердил один из дилеров. В свою очередь в самой компании сообщение пока не прокомментировали.

Наряду с этим стоит отметить, что пока речь идет об отказе от внедорожника на рынке США, но с чем конкретно это связано не известно.