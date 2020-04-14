Появилась информация о Toyota Land Cruiser 300 нового поколения

Новое поколение Toyota Land Cruiser будет очень сильно отличаться от текущей генерации, причем в нем сохранят рамную конструкцию, но добавят гибридную силовую установку.

Источник рассказал про новый японский внедорожник. Ожидается, что он получит индекс 300 и в нем будет новая рамная конструкция, а также ряд технологий, которые сейчас используют в тележке TNGA.



Помимо конструктивных изменений в Toyota Land Cruiser 300 будет пересмотрена моторная гамма. Ожидается, что бензиновый V8 уберут, а вместо него предложат 3.5 V6.

Этот мотор будет в базовой комплектации, тогда как в более дорогих под капотом будут устанавливать гибридную силовую установку.

Оставят в моторной гамме и турбодизель с автоматической коробкой передач.

Toyota Land Cruiser 300 должны представить в 2021 году. Ранее сообщалось, что показ внедорожника проведут в 2020 году, но потом эту информацию опровергли в главном офисе Toyota.