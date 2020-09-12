Toyota открыл в РФ предзаказ на обновленный Land Cruiser Prado

Автопроизводитель Toyota официально объявил о старте приема предварительных заказов на слегка обновленный внедорожник Land Cruiser Prado.

Эта модель стала доступна для заказа с модернизированным дизелем, новой мультимедийной системой и в специальной версии Black Onyx.

Последняя будет отличаться оформлением салона и внешности. Она будет доступна с 4,0-литровым бензиновым и дизельным агрегатом объемом 2,8 литра в пяти- или семиместной модификациях. Стоимость новой версии будет начинаться от 4 696 000 рублей.

Что касается обновлений, то российская версия внедорожника теперь оснащена модернизированным 2,8-литровым дизелем, у котором мощность увеличилась с 177 л.с. до 200 л.с.

Динамика разгона улучшилась и теперь внедорожник ускорится до первой сотни за 9,9 секунды, что на 2,8 секунды быстрее. Стоимость дизельного варианта модели составит 3 887 000 рублей.

Минимальная цена бензиновой версии составляет 2 656 000 рублей. Из изменений в модели еще стоит отметить появление центрального 9-дюймового экрана и мультимедийной системы, которая получила поддержку смартфонов.