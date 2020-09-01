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Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ

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В начале августа новый кроссовер стал доступен для заказа на российском рынке, а с 31 августа его стали продавать в официальных дилерских центрах.
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ по цене от 3 688 000 рублей. На старте продаж автомобиль продается в двух комплектациях с одним двигателем. Этим мотором является 3,5-литровый агрегат с шестью цилиндрами.

Его мощность, работая в паре с 8-скоростной автоматической КП составляет 249 л.с. при 356 Нм крутящего момента.

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ

В комплектации «Престиж» у нового Toyota Highlander заявлена светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также камера заднего вида, передние парктроники, системы безопасности и помощи водителю.

Во второй комплектации внедорожника, которая получила ценник 4 291 000 рублей, уже будет 10,5-дюймовый проекционный дисплей, обогрев лобового стекла, система кругового обзора, колесные диски на 20 дюймов, а также набор электронных помощников Toyota Safety Sense 2.0.

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ

toyota Toyota Highlander
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