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Toyota обновила легендарный внедорожник Land Cruiser 70

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Модель Land Cruiser 70 получила небольшое обновление для рынка Австралии, где она еще пользуется спросом.

Стоит отметить, что этот внедорожник выпускается уже 36 лет. Последнее обновление включает в себя появление новой информационно-развлекательной системы.

При этом мультимедийная система не является современной, так как в ней 6,1-дюймовый экран, а также нет поддержки смартфонов.

Среди других нововведений стоит отметить появление двух портов USB, 12-вольтовой розетки и дополнительного подстаканника для пассажира.

На австралийском рынке Toyota Land Cruiser 70 представлен с 4,5-литровым ДВС мощностью 205 л.с. при 420 Нм.

В паре с двигателем работает механическая трансмиссия. Стоимость автомобиля составляет 67,4 тыс. местных долларов, а это около 3,6 млн рублей.

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