Toyota обновила легендарный внедорожник Land Cruiser 70

Модель Land Cruiser 70 получила небольшое обновление для рынка Австралии, где она еще пользуется спросом.

Стоит отметить, что этот внедорожник выпускается уже 36 лет. Последнее обновление включает в себя появление новой информационно-развлекательной системы.

При этом мультимедийная система не является современной, так как в ней 6,1-дюймовый экран, а также нет поддержки смартфонов.

Среди других нововведений стоит отметить появление двух портов USB, 12-вольтовой розетки и дополнительного подстаканника для пассажира.

На австралийском рынке Toyota Land Cruiser 70 представлен с 4,5-литровым ДВС мощностью 205 л.с. при 420 Нм.

В паре с двигателем работает механическая трансмиссия. Стоимость автомобиля составляет 67,4 тыс. местных долларов, а это около 3,6 млн рублей.