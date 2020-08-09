В Kia рассказали, когда представят преемника Optima в России

Новое поколение автомобиля Optima в России, как известно, появится под названием Kia K5.

Новый автомобиль уже сертифицирован в нашей стране, но при этом сроки его презентации не назывались.

В компании Kia решили исправить ситуацию и рассказали, что намерены представить преемника Optima в России в рамках онлайн-презентации 10 августа, которая пройдет на Youtube в 20.00 по московскому времени.

Также трансляция будет проводиться и на официальных страницах компании в социальных сетях. Напомним, что К5 будут собирать на предприятии компании в Калининграде.

Также ранее сообщалось, что первые экземпляры седана стали появляться у дилеров. Предположительно, новый К5 обойдется покупателям в 1,6 млн рублей минимум.