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В Kia рассказали, когда представят преемника Optima в России

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Новое поколение автомобиля Optima в России, как известно, появится под названием Kia K5.
Новый автомобиль уже сертифицирован в нашей стране, но при этом сроки его презентации не назывались.

В компании Kia решили исправить ситуацию и рассказали, что намерены представить преемника Optima в России в рамках онлайн-презентации 10 августа, которая пройдет на Youtube в 20.00 по московскому времени.

Также трансляция будет проводиться и на официальных страницах компании в социальных сетях. Напомним, что К5 будут собирать на предприятии компании в Калининграде.

Также ранее сообщалось, что первые экземпляры седана стали появляться у дилеров. Предположительно, новый К5 обойдется покупателям в 1,6 млн рублей минимум.

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Kia K5/Optima
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