Новая версия компактного кроссовера в России будет иметь внешность от GT Line, но при этом двигатель у нее будет не такой мощный, как у заряженного варианта.

Kia Soul получил в России новую комплектацию Soul Style, которая будет средней между версиями Prestige и Premium.

От обычного кроссовера новинка будет отличаться спортивными элементами и колесными дисками на 18 дюймов.

В салоне предложат отделку кожей с красной прострочкой, а также другие элементы, выполненные в красном цвете.

В движение Soul Style будет приводиться 2,0-литровым ДВС мощностью 150 л.с., пару которому составит 6-ступенчатая автоматическая КП. Оценили новую комплектацию в 1 499 900 рублей.