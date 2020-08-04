Рейтинг наиболее востребованных корейских автомобилей был составлен аналитиками «Автостат» по итогам их продаж за первый квартал года.

В отчетный период, как сообщили специалисты, корейские иномарки были проданы в количестве 145,3 тыс. экземпляров, что на 27% меньше, чем годом ранее.

Доля таких авто на рынке составила 24,4%. Kia Rio возглавил топ-10 самых популярных корейских иномарок в РФ с результатом 36,2 тыс. проданных экземпляров, что хуже на 24%.

Кроссовер Hyundai Creta стал вторым с результатом 29,6 тыс. шт., а в тройке рейтинга еще числится Hyundai Solaris – 18,4 тыс. ед.

В первую пятерку входят KIA Sportage (10,9 тыс. ед.) и KIA Optima (7,5 тыс. ед.).

Еще самыми продаваемыми автомобилями корейских брендов являются Hyundai Tucson (7,2 тыс. ед.), KIA Cerato (6,1 тыс. ед.), KIA Soul (4,8 тыс. ед.), Hyundai Santa Fe (4,7 тыс. ед.) и KIA Ceed (4,3 тыс. ед.).