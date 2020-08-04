В РФ водители смогут использовать автомобильные номера нового формата

Росстандарт сегодня 4 августа сообщил о возможности заказа новых автомобильных номеров на территории РФ.

В России вступил в силу новый ГОСТ Р 50577-2018, благодаря которому автомобилистам становятся доступны госномера новых форматов, предназначенных для японских автомобилей с правым рулем или мотоциклов, а также авто американских брендов.

Благодаря нововведению автомобилисты могут заказать самостоятельно госномер, но делать это разрешено только в специализированных организациях.

В числе новых номеров есть и мотоциклетный размером 190х145 мм, тогда как ранее изготавливали только размером 245х185 мм.

Отличительные номера теперь будет и для ретро, а также спортивных автомобилей, а еще в России впервые вводят специальные госномера для мопедов.

Стоит отдельно отметить, что обмен и выдача номерных знаков Росстандартом не регулируется, а значит, что дополнительные разъяснения стоит получить в ГИБДД или ФКУ НИЦ БДД МВД России.