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Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров

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Новый Kia Optima, который поступит в продажу в России как К5, уже замечали во время тестирования на дорогах.
Недавно автомобиль сфотографировали у одного из российских дилеров, а это означает, что компания начала его поставки.

Вероятно, уже скоро будет объявлен старт приема заказов, хотя ранее были данные, что новое поколения автомобиля поступит в продажу осенью.

Известно, что моторная гамма седана будет представлена двумя силовыми установками, а также он будет иметь полноприводные варианты.

Серийное производство российской версии стартует на предприятии в Калининграде. Более подробно о спецификациях модели сообщалось ранее, когда компания сертифицировала ее в России.

Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров

kia Kia Optima
Tvoe-avto.com
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