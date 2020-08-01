Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров

Новый Kia Optima, который поступит в продажу в России как К5, уже замечали во время тестирования на дорогах.

Недавно автомобиль сфотографировали у одного из российских дилеров, а это означает, что компания начала его поставки.

Вероятно, уже скоро будет объявлен старт приема заказов, хотя ранее были данные, что новое поколения автомобиля поступит в продажу осенью.

Известно, что моторная гамма седана будет представлена двумя силовыми установками, а также он будет иметь полноприводные варианты.

Серийное производство российской версии стартует на предприятии в Калининграде. Более подробно о спецификациях модели сообщалось ранее, когда компания сертифицировала ее в России.