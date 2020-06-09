Новая Optima уже скоро появится в продаже на российском рынке, однако выйдет этот автомобиль под другим названием, которое ранее использовалось только для рынка Южной Кореи и Китая.



Kia в РФ сертифицировала новую Optima под названием Kia K5. Смена названий произошла в рамках новой стратегии развития компании.

То есть название Optima для седана больше использовать не будут. Модель уже сертифицирована в России, но соответствующий документ в базе Росстандарта еще не появился. О новинке рассказали в компании, рассекретив также информацию о версиях российского седана.

Стоит отметить, что новый Kia K5 основан на той же платформе, что и новая Соната. Изменились у автомобиля и габариты, которые теперь составляют: 4 905/1860/1445 мм.

Российская версия седана будет представлена с переднеприводной системой и автоматическими КП, при этом механическая трансмиссия в базовом исполнении больше предлагаться не будет.

Базовый мотор остался прежним и это двухлитровый 150-сильный агрегат с показателем крутящего момента 192 Нм. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая автоматическая КП.

Вторым двигателем станет 2,5-литровый GDI мощностью 194 л.с. Пару ему составит 8-ступенчатая коробка передач.

Еще у седана будет топовый вариант с турбированным двигателем, но эта модификация еще не представлена даже на внутреннем для компании рынке.

По предварительным данным в этой версии будет полный привод. Ожидается, что в продаже новый Kia K5 в России появится до конца лета, а ближе к старту продаж объявят цены и комплектации.