Еще до дебюта новинки было известно, что это будет целое семейство, в котором будут не только внедорожники и кроссоверы, но и версии с кузовом пикап.

Ford расширит семейство Ford Bronco версией с кузовом пикап, которая должна составить конкуренцию модели Jeep Gladiator.

Эта модификация будет унифицирована с пикапом Ranger. По предварительным данным, пикап выйдет на рынок как Bronco Truck и есть данные, что работы над ним уже начались.

Ожидается, что эта новинка появится в 2024 году, но некоторые источники утверждают, что этот проект является приоритетным для компании, и его могут реализовать уже в 2022 году.

Есть информация, что пикап выйдет только в версии с двойной кабиной, а по уровню оснащенности он будет сопоставим с Gladiator. Моторная гамма грузовичка будет идентична обычному Bronco.

Можно предположить, что стоимость Bronco Truck составит около 30 тыс. долларов минимум.