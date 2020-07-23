Ford удвоил производство Ford Bronco из-за ажиотажного спроса

Пока компания удваивает производство внедорожников в приветственной версии, которая оказалась распродана за несколько часов.

Bronco в версии First Edition изначально планировали выпустить в количестве всего 3 500 экземпляров, однако повышенный спрос заставил руководство бренда передумать и увеличить объёмы до 7 000 экземпляров.

Однако, как выяснилось, уже и дополнительные экземпляры зарезервированы. Отличным спросом пользуются как трех-, так и пятидверные модификации.

Их стоимость составляет 59 305 и 63 500 долларов. Несмотря на это многие клиенты оказались недовольны, а их недовольство заключается в том, из-за увеличения производства потерялась коллекционная ценность спецверсии.