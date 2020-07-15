Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport

Сначала американская компания провела презентацию обычного Ford Bronco , а теперь рассекречена и его версия с приставкой к названию Sport.



Эта модель будет представлена на рынке в пятидверном исполнении, и она окажется самой доступной в семейства. В машине использовали несущий кузов, а создавалась она на модернизированной версии платформы от Escape и европейских Focus.

В базе кроссовер будет переднеприводным, но в топовых вариант можно заказать полноприводный вариант. Габариты новинки будут следующими: длина – 4 387 мм, ширина – 2 088 мм, а вот высота будет от 1783 до 1890 мм, что будет зависеть от модификации.

Дорожный просвет автомобиля составит 198 мм, а если говорить о версии First Edition, то у нее показатель составит 223 мм. Bronco Sport имеет дизайн с более плавными линиями и вытянутой формы в отличие от обычного внедорожника.

Линейка двигателей будет представлена полуторалитровым ДВС EcoBoost. Его мощность составит 184 л.с. при 257 Нм крутящего момента.

Еще в моторной гамме предложат двухлитровый агрегат с отдачей 284 л.с. при 373 Нм. Среди трансмиссии будет доступен только 8-сутпенчатый автомат.

Стоимость кроссовера на американском рынке составит 26 500 долларов, а это около 1,8 млн рублей.

«Живые» продажи новинки запланированы до конца года, а прием предварительных заказов начнут в ближайшее время.