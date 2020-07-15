отзыв об авто

Поиск

Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport

Новости
15.07.2020 15:45

Сначала американская компания провела презентацию обычного Ford Bronco, а теперь рассекречена и его версия с приставкой к названию Sport.

Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport
Эта модель будет представлена на рынке в пятидверном исполнении, и она окажется самой доступной в семейства. В машине использовали несущий кузов, а создавалась она на модернизированной версии платформы от Escape и европейских Focus.

В базе кроссовер будет переднеприводным, но в топовых вариант можно заказать полноприводный вариант. Габариты новинки будут следующими: длина – 4 387 мм, ширина – 2 088 мм, а вот высота будет от 1783 до 1890 мм, что будет зависеть от модификации.

Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport

Дорожный просвет автомобиля составит 198 мм, а если говорить о версии First Edition, то у нее показатель составит 223 мм. Bronco Sport имеет дизайн с более плавными линиями и вытянутой формы в отличие от обычного внедорожника.

Линейка двигателей будет представлена полуторалитровым ДВС EcoBoost. Его мощность составит 184 л.с. при 257 Нм крутящего момента.

Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport

Еще в моторной гамме предложат двухлитровый агрегат с отдачей 284 л.с. при 373 Нм. Среди трансмиссии будет доступен только 8-сутпенчатый автомат.

Стоимость кроссовера на американском рынке составит 26 500 долларов, а это около 1,8 млн рублей.

«Живые» продажи новинки запланированы до конца года, а прием предварительных заказов начнут в ближайшее время.

Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport Ford презентовал новый кроссовер Ford Bronco Sport

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿