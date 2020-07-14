Премьера внедорожника состоялась на территории США, где также были озвучены и цены на модель для местного рынка.

Ford представила новый внедорожник Bronco, который получил дизайн в стиле модели прошлого поколения, вышедшей еще в конце прошлого века.

Как и предполагалось ранее, основой для возрожденного автомобиля стала платформа от пикапа Ranger. Модель имеет рамную конструкцию с независимой передней подвеской и появится в продаже в трех- и пятидверном исполнении, а также в семи комплектациях, включая серию First Edition.

Последняя будет отличаться дополнительным оборудованием и внедорожным пакетом Sasquatch, где предусмотрен увеличенный на 56 мм дорожный просвет и иные настройки подвески.

В салоне представленного Bronco все выполнено в современном стиле с использованием мультимедийной системы, в которой в зависимости от комплектации будет 8 или 12-дюймовый экран.

В целом новинка имеет оригинальный дизайн интерьера, выполненный в стилистике Escape. Длина автомобиля составляет 4 387 мм, а расстояние между осями будет 2 670 мм.

Что касается моторной гаммы, то для базовых вариантов производитель будет предлагать турбированный 2,3-литровый ДВС с отдачей 273 л.с. при 420 Нм крутящего момента. Для этого мотора предусмотрена семискоростная механика или 10-скоростной автомат.

Еще в моторной гамме будет шестицилиндровый 2,7-литровый агрегат мощностью 314 л.с. при 542 Нм. Этот двигатель будет работать только с автоматической КП.

Новый Bronco уже доступен для заказа на территории США. Его стоимость варьируется от 28 500 до 28 300 долларов. Первые поставки модели дилерам запланированы на весну 2021 года.