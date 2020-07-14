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Ford представила новый внедорожник Bronco

Новости
14.07.2020 15:33

Премьера внедорожника состоялась на территории США, где также были озвучены и цены на модель для местного рынка.

Ford представила новый внедорожник Bronco

Ford представила новый внедорожник Bronco, который получил дизайн в стиле модели прошлого поколения, вышедшей еще в конце прошлого века.

Ford представила новый внедорожник Bronco

Как и предполагалось ранее, основой для возрожденного автомобиля стала платформа от пикапа Ranger. Модель имеет рамную конструкцию с независимой передней подвеской и появится в продаже в трех- и пятидверном исполнении, а также в семи комплектациях, включая серию First Edition.

Последняя будет отличаться дополнительным оборудованием и внедорожным пакетом Sasquatch, где предусмотрен увеличенный на 56 мм дорожный просвет и иные настройки подвески.

Ford представила новый внедорожник Bronco

В салоне представленного Bronco все выполнено в современном стиле с использованием мультимедийной системы, в которой в зависимости от комплектации будет 8 или 12-дюймовый экран.

В целом новинка имеет оригинальный дизайн интерьера, выполненный в стилистике Escape. Длина автомобиля составляет 4 387 мм, а расстояние между осями будет 2 670 мм.

Что касается моторной гаммы, то для базовых вариантов производитель будет предлагать турбированный 2,3-литровый ДВС с отдачей 273 л.с. при 420 Нм крутящего момента. Для этого мотора предусмотрена семискоростная механика или 10-скоростной автомат.

Ford представила новый внедорожник Bronco

Еще в моторной гамме будет шестицилиндровый 2,7-литровый агрегат мощностью 314 л.с. при 542 Нм. Этот двигатель будет работать только с автоматической КП.

Ford представила новый внедорожник Bronco

Новый Bronco уже доступен для заказа на территории США. Его стоимость варьируется от 28 500 до 28 300 долларов. Первые поставки модели дилерам запланированы на весну 2021 года.

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