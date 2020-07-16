Сайт Ford обрушили желающие купить новый Bronco

Оказалось, что желающих приобрести новый внедорожник было немало, ведь как только объявили о приеме предзаказов новинки в США, сайт компании обрушился.



Сам автопроизводитель не ожидал, что новый Bronco вызовет ажиотажный спрос, который спровоцирует проблемы с работой официального сайта.

Из-за большого наплыва посетителей сайт Ford не выдержал и временно перестал работать. Сами же клиенты сообщили, что им пришлось столкнуться с проблемами при внесении предоплаты за автомобиль.

Сейчас сайт работает исправно и никаких сбоев не наблюдается. Напомним, что для заказа пока предлагается двух- и четырехдверные модификации внедорожника.

Также клиентам предлагают заказать спецверсию Bronco First Edition, тираж которой ограничат 3 500 экземплярами.

Помимо внедорожника, компания еще представила и кроссовер Bronco с приставкой к названию «Спорт».