Продажи автомобилей Haval в России выросли в два раза в июне

Китайская компания опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей на российском рынке за июнь.

В отчетный период, как оказалось, бренд Haval в России смог нарастить продажи в два раза, когда было реализовано 1 444 новых автомобиля.

Положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года. За шесть месяцев года китайская марка продала в стране 6 663 автомобиля, что оказалось на 91% выше прошлогоднего результата.

Самой продаваемой моделью компании остается кроссовер Haval F7. В июне эта модель разошлась тиражом в количестве 605 экземпляров.

Вторым по объемам продаж оказался купеобразный кроссовер Haval F7x, реализованный в количестве 248 штук.