Специалисты в России провели новое исследование, целью которого было выяснить, как относятся россияне к китайским автомобилям.

Многие россияне ранее высказывались негативно в отношении этих машин, но со временем ситуация менялась, да и производители стараются завоевать российский рынок, предлагая более качественные машины.

Тем не менее некоторые автомобилисты остались при своем мнении, а в целом 60% принявших участие в опросе россиян обратили внимание, что за последние пять лет качество китайских машин все-таки стало лучше.

Опрос проводили специалисты агентства «Автостат» совместно с Авто Mail.Ru. Участниками опроса стали более 8 тыс. человек.

Оценивая качество автомобилей среди китайских брендов официально представленных в России, 95 баллов из 100 возможных заработал Haval.

То есть лидером по качеству китайских машин у россиян оказался Haval. С меньшими баллами за качество сборки на втором и третьем месте оказались Changan (86,8 балла) и Geely (86,2 балла), а еще в рейтинге оказались Chery (82,6 балла), Great Wall (80,6 балла) и Lifan (65 баллов).