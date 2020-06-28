Последний раз кроссоверы китайского бренда дорожали в прошлом месяце, но на этот раз удорожание произошло из-за небольшого обновления.

На этот раз кроссоверы Haval F7 и Haval F7x подорожали в России на 20-30 тыс. рублей или 1,1-1,8% в зависимости от модели и комплектации.

Осталась без изменений лишь стоимость базовых комплектаций, тогда как в более дорогих версиях появилась цифровая приборная панель, слегка измененный экстерьер и новый контролер управления мультимедийной системой.

Все это и привело к удорожанию. Теперь топовые версии Haval F7 и F7x с названием Elite и Premium прибавили в цене.

Стоит отметить, что об изменениях цен официально компания не сообщала, а на изменения обратили внимание журналисты портала «Китайские автомобили».

Что касается изменений, то обычный Haval F7 теперь отличается наличием хромированной решетки радиатора, колесными дисками нового дизайна, 7-дюймовым экраном приборной панели, а также сенсорным экраном мультимедиа и шайбой, как у купеобразного кроссовера.