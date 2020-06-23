Купеобразная версия кроссовера Haval F7 с 23 июня стала доступна для покупки в новой версии, в которой предлагается другой двигатель.
Купе-кроссовер Haval F7x получил новый мотор и подешевел
Благодаря появлению новой силовой установки купе-кроссовер Haval F7x в России подешевел. В новой версии предлагается полуторалитровый двигатель с отдачей 150 л.с.
Стоимость такого исполнения стартует от 1 489 000 рублей, что на 100 тыс. рублей дешевле, чем стоит кроссовер с двухлитровым двигателем.
Эта силовая установка осталась в моторной гамме, и пару ей составляет семискоростной робот с двумя сцеплениями.
Напомним, что модель производится на предприятии в Тульской области и представлена на рынке с октября прошлого года.
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