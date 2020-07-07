Haval презентовала новое поколение кроссовера Haval H6

Полноценная премьера кроссовера уже третьего поколения состоится только в августе, а пока производитель распространил официальные изображения и частично рассекретил изменения.



Haval представила новое поколение Haval H6, которое теперь имеет увеличенные габариты. Теперь кроссовер имеет длину 4 653 мм, а ширина и высота составляет 1 886 и 1 730 мм.

Расстояние между осями составит 2 738 мм. Теперь габариты новой генерации модели сопоставимы с Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

В экстерьере произошли изменения, в числе которых новая решетка радиатора, а она будет иметь разный дизайн в зависимости от версии.

Все на выбор предложат два варианта радиаторной решетки – с сетчатым рисунком или горизонтальными полосками. Изменили в автомобиле логотип, оптику, а также бамперы.

Насколько сильно изменился салон нового Haval H6 пока неизвестно. Моторная гамма будет представлена для начала 1,5-литровым трубированным двигателем с отдачей 169 л.с.

В дальнейшем появится версия с двухлитровым турбомотором. Полностью рассекретить Haval H6 компания планирует в августе.

Между тем напомним, что в нашей стране был представлен кроссовер первого поколения, но недавно его сняли с производства и сейчас у дилеров еще есть автомобили, но их немного.