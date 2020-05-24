У LADA Vesta может появиться мультимедийная система с «Яндекс.Авто»

Первым автомобилем «АвтоВАЗа» с мультимедийной системой «Яндекс.Авто» стал LADA XRay Cross Instinct, который предлагается для заказа с апреля 2020 года.



Однако, как выяснили российские СМИ, эта версия автомобиля станет не единственной, у которой появится такая опция.

Следующим автомобилем Лада с «Яндекс.Авто» может стать Лада Веста, причем есть данные, что такая мультимедийная система появится только у обновленной версии модели.

Рестайлинговый автомобиль появится не ранее 2021 года, но вазовцы уже выпустили несколько машин с новой мультимедиа, предназначенных для тестирования.