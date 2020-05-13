Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автомобильному блогеру Андрею Макару было интересно, во сколько обойдется самостоятельная сборка машины, и насколько она будет дороже или дешевле готового у дилеров автомобиля.

Первая проблема, с которой столкнулся блогер, оказалась в кузове, а второй проблемой оказался двигатель. Купить их новыми нельзя, поэтому пришлось обращаться на вторичный рынок. Детали кузова обошлись в 584 тыс. рублей, а для того, чтобы собрать двигатель, потребуется еще 263 тыс. рублей.

Ходовая часть обойдется в 373 тыс. рублей, а на салон потребуется минимум 117 тыс. рублей, тогда как электроника добавляет к стоимости еще 130 тыс. рублей.

В конечном итоге, учитывая все необходимые детали, блогеру самостоятельная сборка автомобиля по запчастям обошлась в 1,2 млн рублей, и это при том, что стоимость новой машины в автосалоне составляет минимум 644 900 рублей, то есть в два раза дороже.