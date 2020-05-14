Российские журналисты обратили внимание на обновление списка комплектации Comfort / Multimedia для седана Lada Vesta.

Оказалось, что седан Lada Vesta обзавелся новыми опциями комфорта, которые ранее были доступны только в дорогих комплектациях автомобиля.

Речь идет о появлении руля, обтянутого экокожей и получившего обогрев. Теперь эти опции стали доступны для комплектации Comfort / Multimedia.

При этом в комплектации Comfort / Multimedia универсала и кросс-версий таких опций по-прежнему нет.