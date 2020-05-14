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Седан Lada Vesta обзавелся новыми опциями комфорта

Новости
14.05.2020 10:15
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Российские журналисты обратили внимание на обновление списка комплектации Comfort / Multimedia для седана Lada Vesta.

Оказалось, что седан Lada Vesta обзавелся новыми опциями комфорта, которые ранее были доступны только в дорогих комплектациях автомобиля.

Речь идет о появлении руля, обтянутого экокожей и получившего обогрев. Теперь эти опции стали доступны для комплектации Comfort / Multimedia.

При этом в комплектации Comfort / Multimedia универсала и кросс-версий таких опций по-прежнему нет.

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