АвтоВАЗ выпустит двухцветную версию модели Lada Vesta

Изданию «За рулем» удалось узнать, что в Ижевске на заводе «АВТОВАЗа» в апреле смонтировали и протестировали новое покрасочное оборудование.

Испытания нового оборудования провели на универсале Lada Vesta SW цвета «тайфун», а вторым цветом у модели стал «черный» — им выкрасили крышу.

Предположительно, новые возможности окраски кузова указывают на скорый запуск универсала Vesta SW Sport.

Стоит отметить, что в серийных моделях Lada сейчас двухцветная окраска кузова не используется, а исключением была ограниченная версия Lada Vesta «50 Anniversary».