Новый покрасочный цех позволит производить кузов автомобиля двумя цветами.
АвтоВАЗ выпустит двухцветную версию модели Lada Vesta
Изданию «За рулем» удалось узнать, что в Ижевске на заводе «АВТОВАЗа» в апреле смонтировали и протестировали новое покрасочное оборудование.
Испытания нового оборудования провели на универсале Lada Vesta SW цвета «тайфун», а вторым цветом у модели стал «черный» — им выкрасили крышу.
Предположительно, новые возможности окраски кузова указывают на скорый запуск универсала Vesta SW Sport.
Стоит отметить, что в серийных моделях Lada сейчас двухцветная окраска кузова не используется, а исключением была ограниченная версия Lada Vesta «50 Anniversary».
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