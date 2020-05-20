Две новинки выйдут с задержкой по причине пандемии коронавируса.
Ford отложил запуск нового Ford Bronco и Mustang Mach-E
О том, что Ford отложил запуск нового Ford Bronco и Mustang Mach-E из-за пандемии коронавируса и рядом ограничений, связанных с этим, стало известно изданию The Detroit Bureau.
По информации журналистов, Ford отложил запуск нового Ford Bronco и Mustang Mach-E. Первый должны были скоро представить официально, а электрический кроссовер Mustang Mach-E должны были начать поставлять дилерам.
Новые сроки запуска пока не озвучивают. Соответственно отложен и выпуск спортивной версии Ford Bronco Sport. Эта модель должна получить турбированный двухлитровый агрегат с четырьмя цилиндрами.
Первый электрокросовер Ford Mustang Mach-E сошел с конвейера
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