Две новинки выйдут с задержкой по причине пандемии коронавируса.



О том, что Ford отложил запуск нового Ford Bronco и Mustang Mach-E из-за пандемии коронавируса и рядом ограничений, связанных с этим, стало известно изданию The Detroit Bureau.

По информации журналистов, Ford отложил запуск нового Ford Bronco и Mustang Mach-E. Первый должны были скоро представить официально, а электрический кроссовер Mustang Mach-E должны были начать поставлять дилерам.

Новые сроки запуска пока не озвучивают. Соответственно отложен и выпуск спортивной версии Ford Bronco Sport. Эта модель должна получить турбированный двухлитровый агрегат с четырьмя цилиндрами.