Электрический кроссовер американской марки был представлен в ноябре прошлого года и он уже доступен для заказа.

При этом серийная сборка автомобиля стартует ближе к осени. Как сообщили в пресс-службе компании, первый электрокросовер Ford Mustang Mach-E сошел с конвейера мексиканского завода.

Однако первый экземпляр является предсерийным, который максимально приближен к серийной модели. При этом полноценное серийное производство будет организовано только осенью.

Первой страной, где появится электрокроссовер, станут США. В дальнейшем его продажи организуют на европейском рынке, причем в тех странах, где электрокары больше пользуются спросом.

Также модель появится и в Китае. Минимальная стоимость Ford Mustang Mach-E составит 43 тыс. долларов.