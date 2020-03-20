Появились новые подробности о внедорожнике Ford Bronco Sport

Как выяснилось, автомобиль Ford Bronco Sport будет представлен на рынке в нескольких версиях с разными силовыми установками.

В основе обычного автомобиля находится платформа Escape. У младшей версии модели будет моторная гамма с 1,5 и 2,0-литровыми агрегатами, пару которым составит восьмискоростной автомат, работающий с полноприводной системой.

В общей сложности у автомобиля будет пять комплектации, десять цветов кузова на выбор, два варианта цвета крыши и три – отделки салона.

Старшая версия внедорожника будет основана на платформе пикапа Ranger, а от последнего новинке достанется и моторная гамма.

То есть в линейке двигателей этой модификации будет 271-сильный двигатель, работающий в паре с 10-ступенчатым автоматом и 2,7-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью 329 л.с. Когда модель будет представлена и выйдет на рынок, информации пока нет.