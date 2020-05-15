В конце марта компания BMW в России объявила о том, что заморозила цены на свои автомобили, выпущенные на российском заводе до 1 апреля.

То есть автопроизводитель решил поддержать россиян и не стал повышать стоимость машин в условиях падения рубля.

Все автомобили, выпущенные до 1 апреля и находящиеся на складах распродавали по старым ценам.

Однако вскоре BMW намерена поднять цены на автомобили в России, причем изменение стоимость произойдет в большую сторону на все автомобили и их комплектации.

Об удорожании машин немецкой марки стало известно российским журналистам, которые ссылаются на представителей компании. Насколько станут дороже машины этого бренда информации пока нет.