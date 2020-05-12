BMW запустила в России производство BMW X6

Третье поколение BMW X6 в России ранее поставляли из предприятия, расположенного на территории США. Теперь купеобразный кроссовер начали собирать в России на заводе «Автотор» (Калининград»).

Российский офис BMW объявил, что третье поколение X6 теперь выпускают на «Автоторе».

Кроссовер российской сборки предлагается в семи комплектациях с дизельным 3,0-литровым 249-сильным агрегатом, который является базовым, трехлитровым 340-сильным дизельным ДВС и такого же объёма и мощности бензиновым двигателем.

Версия BMW X6 с базовой силовой установкой стоит от 5 840 000, а комплектация с более мощным дизелем оценивается от 7 110 000 рублей.

Кроссовер с бензиновым ДВС оценили от 6 300 000 рублей. Еще на российском рынке предлагается версия с 400-сильным дизелем и 530-сильным бензиновым моторами, которые и дальше будут поставлять в России из США.

В базовой версии BMW X6 установлена камера заднего вида, система бесключевого доступа и дистанционный запуск отопителя салона.

В максимальных комплектациях доступна камера кругового обзора, адаптивный круиз контроль и пневматическая подвеска.