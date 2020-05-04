Стартовали российские продажи новых BMW X5 M и BMW X6 M

Заряженные версии кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M были представлены осенью прошлого года.



Теперь эти новинки предлагаются для заказа на российском рынке, где представлен в версии Competition и SE.

В движение BMW X5 M и BMW X6 M будут приводиться 4,4-литровым ДВС, мощность которого в зависимости от версии составит 600 или 625 л.с.

Кроссоверы от обычных моделей отличаются оформлением экстерьера.

Что касается цен, то BMW X5 M в исполнении SE оценили в 8 990 000 рублей, а модификация Competition покупателям обойдется уже в 9 200 000 млн рублей.

BMW X6 M в аналогичных вариантах получил ценник 9 390 000 и 9 590 000 рублей соответственно.