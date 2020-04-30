BMW сертифицировала новую версию BMW X7 в России

На новинку, которая имеет на одно посадочное место меньше, BMW получила ОТТС. В документе указаны те же габариты кроссовера, при это одного посадочного места в салоне не будет.

В моторной гамме заявлен 3,0-литровый бензиновый или дизельный моторы с отдачей 340 и 249 л.с. соответственно.

В паре с установками работает 8-сутпенчатая автоматическая КП и полноприводная система. Напомним, что актуальная версия BMW X7 в России продается по цене от 6 310 000 рублей.