Завод Hyundai в Петербурге останавливает производство до 3 апреля

Российское подразделение компании Hyundai объявило о прекращении производства автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге.

Простой будет введен с 30 марта по 3 апреля. То есть это будет неделя простоя в соответствии с указом президента России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

Накануне сообщалось, что на территории РФ массово встают конвейеры автозаводов по разным причинам.