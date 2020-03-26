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Завод Hyundai в Петербурге останавливает производство до 3 апреля

Новости
26.03.2020 21:18
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Российское подразделение компании Hyundai объявило о прекращении производства автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге.

Простой будет введен с 30 марта по 3 апреля. То есть это будет неделя простоя в соответствии с указом президента России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

Накануне сообщалось, что на территории РФ массово встают конвейеры автозаводов по разным причинам.

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