Hyundai сократила гарантию на две популярные модели в РФ

Речь идет о моделях Creta и Solaris, у которых после обновления сократилась гарантия на некоторые детали.

Общая гарантия по-прежнему составляет пять лет или 150 тыс. км пробега, а вот исключений теперь стало больше, пишет «Авторевю».

Сокращение гарантии затронуло дорогостоящие компоненты.

Например, стойки стабилизатором поперечной устойчивости теперь имеют гарантию пять лет или 31 тыс. км, а на амортизаторы, опорные подшипники и опоры стоек действует гарантия на 5 лет или 70 тыс. км.

Еще под сокращение гарантии попал каталитический нейтрализатор, элементы системы выпуска, сайлентблоки рычагов подвески и задней «балки», которые покрываются гарантией 100 тыс. км пробега, хотя ранее было пять лет ли 150 тыс. км пробега.