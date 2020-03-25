Речь идет о моделях Creta и Solaris, у которых после обновления сократилась гарантия на некоторые детали.
Hyundai сократила гарантию на две популярные модели в РФ
25.03.2020 13:33
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Общая гарантия по-прежнему составляет пять лет или 150 тыс. км пробега, а вот исключений теперь стало больше, пишет «Авторевю».
Сокращение гарантии затронуло дорогостоящие компоненты.
Например, стойки стабилизатором поперечной устойчивости теперь имеют гарантию пять лет или 31 тыс. км, а на амортизаторы, опорные подшипники и опоры стоек действует гарантия на 5 лет или 70 тыс. км.
Еще под сокращение гарантии попал каталитический нейтрализатор, элементы системы выпуска, сайлентблоки рычагов подвески и задней «балки», которые покрываются гарантией 100 тыс. км пробега, хотя ранее было пять лет ли 150 тыс. км пробега.
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