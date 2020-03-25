В РФ массово встают конвейеры автозаводов

Пандемия коронавируса COVID-2019 неизбежно приведет к массовой остановке конвейеров в России, в чем уверены российские эксперты.

Накануне о временном прекращении производства автомобилей из-за нехватки компонентов из Европы объявили Volkswagen и группа PSA. По некоторым данным, этим компаниям простои обойдутся в 13-миллиардные потери.

Другие автомобильные компании также готовятся к вероятному простою. Отметим, что сейчас речь идет о зарубежных производителях, которые собирают свои машины на российских заводах.

Предприятия АвтоВАЗа и Nissan продолжают работу в штатном режиме, а Hyundai и Kia корректируют объёмы выпуска в зависимости от спроса.

Заводы, которые готовятся к простоям или уже объявили о нем, страдают не только из-за коронавируса, но и по причине падения спроса на автомобили.

Так, Volkswagen объявил о временном прекращении выпуска авто в РФ из-за нехватки комплектующих из Европы.

В результате два завода не будут работать две недели с 30 марта. «ПСМА Рус» вводит не такие длительные простои, а именно с 1 по 3 апреля и с 6 по 10 апреля включительно.

Линия по выпуску машин Mitsubishi пока работает и о каких временных остановках конвейера не сообщается.