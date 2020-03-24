Руководство группы «Соллерс» не исключает остановку производства из-за возможно падения спроса на автомобили.
Группа Sollers из-за снижения спроса может приостановить производство
24.03.2020 22:51
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Как сообщает ТАСС, в компании предполагают, что возможно резкое падение продаж новых автомобилей повлечёт за собой недостаток загрузки мощностей, а значит будет остановка и сокращение объёмов выпуска.
Падение продаж авто произойдет, в то числе и из-за коронавируса и экономической ситуации.
Стоит отметить, что Группа Sollers объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers.
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