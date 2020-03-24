Группа Sollers из-за снижения спроса может приостановить производство

Руководство группы «Соллерс» не исключает остановку производства из-за возможно падения спроса на автомобили.

Как сообщает ТАСС, в компании предполагают, что возможно резкое падение продаж новых автомобилей повлечёт за собой недостаток загрузки мощностей, а значит будет остановка и сокращение объёмов выпуска.

Падение продаж авто произойдет, в то числе и из-за коронавируса и экономической ситуации.

Стоит отметить, что Группа Sollers объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers.