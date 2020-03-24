Производство автомобилей будет остановлено на предприятии в Калуге и Нижнем Новгороде.
Volkswagen останавливает производство автомобилей в России
24.03.2020 22:34
15 0
О временной остановке выпуска автомобилей Volkswagen в России стало известно журналистам агентства «ТАСС».
Причиной становится нехватка компонентов, которые поставляются с европейских заводов. В период с 30 марта по 10 апреля на двух заводах немецкой компании вводится режим простоя.
При этом в компании отметили, что в этот период сотрудники предприятия будут получать оплату согласно законодательству России, как за простой.
Между тем ранее сообщалось, что Volkswagen временно прекратил выпуск Skoda Rapid на производственной площадке в Калуге.
Комментарииcomments powered by HyperComments