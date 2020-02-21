Сборка рестайлингового Hyundai Solaris уже стартовала на российском заводе в Санкт-Петербурге, причем недавно компания праздновала юбилей и на этом предприятии было выпущен 2 миллионный автомобиль, которым и стал рестайлиновый седан.
Названы российские цены на обновлённый Hyundai Solaris
Компания Hyundai озвучила стоимость своей новинки. Так, стало известно, что дилерских центрах ее будет предлагать по цене от 765 000 рублей, что на 9 тыс. рублей дороже, чем дорестайлинговая версия.
Будет предложено четыре комплектации: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Все они будут доступны с прежними моторами – 1.4 л. 100 л.с. и 1.6 л. 123 л.с. Трансмиссия также осталась без изменений.
Версия Active Plus у дилеров будет доступна по цене от 840 000 до 905 000 рублей, а Comfort предложат от 885 000 до 950 000 рублей.
Стоимость Elegance уже превысит 1 млн рублей, а если точнее, то ее можно будет купить по цене от 1 015 000 рублей.
Напомним, рестайлинговый Hyundai Solaris получил обновленную решетку радиатора с сетчатым рисунком, новый передний и задний бамперы, а также изменённую оптику.
В интерьере появился обновленный дизайн панели приборов, а также была установлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, «Яндекс.Авто» и помощником «Алисой».
С базовой комплектации модель будет доступна с USB и электрорегулировкой поясничного упора водительского кресла.
В начальной комплектации предложат аудиоподготовку, четыре динамика, электростеклопоъемники передних боковых стекол, систему Эра-Глонасс, а также колесные диски на 15 дюймов.
Подушек безопасности в зависимости от комплектации может быть до 6 штук, а среди других систем будет система курсовой устойчивости и мониторинг давления в шинах.