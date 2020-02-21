Названы российские цены на обновлённый Hyundai Solaris

Сборка рестайлингового Hyundai Solaris уже стартовала на российском заводе в Санкт-Петербурге, причем недавно компания праздновала юбилей и на этом предприятии было выпущен 2 миллионный автомобиль, которым и стал рестайлиновый седан.

Компания Hyundai озвучила стоимость своей новинки. Так, стало известно, что дилерских центрах ее будет предлагать по цене от 765 000 рублей, что на 9 тыс. рублей дороже, чем дорестайлинговая версия.



Будет предложено четыре комплектации: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Все они будут доступны с прежними моторами – 1.4 л. 100 л.с. и 1.6 л. 123 л.с. Трансмиссия также осталась без изменений.

Версия Active Plus у дилеров будет доступна по цене от 840 000 до 905 000 рублей, а Comfort предложат от 885 000 до 950 000 рублей.

Стоимость Elegance уже превысит 1 млн рублей, а если точнее, то ее можно будет купить по цене от 1 015 000 рублей.

Напомним, рестайлинговый Hyundai Solaris получил обновленную решетку радиатора с сетчатым рисунком, новый передний и задний бамперы, а также изменённую оптику.

В интерьере появился обновленный дизайн панели приборов, а также была установлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, «Яндекс.Авто» и помощником «Алисой».



С базовой комплектации модель будет доступна с USB и электрорегулировкой поясничного упора водительского кресла.

В начальной комплектации предложат аудиоподготовку, четыре динамика, электростеклопоъемники передних боковых стекол, систему Эра-Глонасс, а также колесные диски на 15 дюймов.

Подушек безопасности в зависимости от комплектации может быть до 6 штук, а среди других систем будет система курсовой устойчивости и мониторинг давления в шинах.