Hyundai в России выпустила 2-миллионный легковой автомобиль

Российский завод Hyundai отметил новый юбилей — с момента открытия с конвейерной линии сошел 2-миллионный автомобиль. Юбилейной машиной стал обновленный седан Hyundai Solaris синего цвета.

Петербургский завод Hyundai начал работать с 2011 года, и с того момента завод выпустил 930 ед. Solaris и 245 тыс. кроссоверов Creta. Остальной объем пришелся на KIA Rio.

Сейчас петербургский завод Hyundai является вторым по величине. На нем выпускают автомобили по полному циклу, и как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», уровень локализации производства сейчас составляет 50% и в дальнейшем его повысят.

В планах автопроизводителя в 2020 году выпустить 230 тыс. ед. автомобилей.

В России представлен обновленный Hyundai Solaris.