Hyundai представил обновленный Solaris для России

Презентация обновленной версии седана состоялась в Санкт-Петербурге, где было объявлено, что в продажу автомобиль поступит к концу месяца.



Стоимость и комплектации раскрывать не стали, и об этом компания обещает рассказать ближе к старту продаж.

Отличается новый Solaris от дорестайлингового варианта изменениями во внешности и салоне, тогда как линейка двигателей осталась прежней. Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.

У автомобиля теперь появилась обновленная решетка радиатора с сетчатым рисунком, новый передний и задний бамперы, а также оптика.

В интерьере появился обновленный дизайн панели приборов, а также была установлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, «Яндекс.Авто» и помощником «Алисой».

С базовой комплектации модель будет доступна с USB и электрорегулировкой поясничного упора водительского кресла.

В целом седан поступит в продажу в четырех комплектациях, а также будет спецверсия с приставкой к названию Special Edition.

В начальной комплектации также предложат аудиоподготовку, четыре динамика, электростеклопоъемники передних боковых стекол, систему Эра-Глонасс, а также колесные диски на 15 дюймов.

Подушек безопасности в зависимости от комплектации может быть до 6 штук, а среди других систем будет система курсовой устойчивости и мониторинг давления в шинах.

Насколько подорожает обновленный седан пока неизвестно, а актуальная версия предлагается по цене от 756 000 рублей.