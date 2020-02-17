Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России

Автомобиль предлагают в нашей стране по цене от 1 829 000 рублей в трех комплектациях с двумя силовыми установками.

Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.

Линейка двигателей модели представлена бензиновыми агрегатами объёмом 1,4 или 2,0 литра с отдачей 150 и 190 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий есть механическая КП и 7-ступенчатая роботизированная DSG. Последняя работает с более мощным двигателем.

В начальной комплектации седана будут LED- фары и фонари, мультимедийная система с 6,5-дюймоовым экраном, круиз-контроль, сидения с тканевой отделкой, а также стальные колесные диски на 16 дюймов и многое другое.

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