Kia на официальных фото показала новый Kia Sorento



Модель четвертого поколения официально рассекретят через несколько недель, а пока информации об изменениях не много.

Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона. Пока известно, что в основе автомобиля располагается новая платформа, а расстояние между осями стало больше.

В салоне модели предложат 12,3-дюймовый экран, где будут отображены виртуальные приборы, а еще один дисплей получит диагональ 10,25 дюйма и он будет от мультимедийной системы.

За дополнительную плату по-прежнему можно будет заказать третий ряд сидений, а в списке оснащенности предложат более качестве отделки салона, новый руль и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 2.5, 1.6 и 2.2-литровыми моторами. Среди трансмиссии будет механика, автомат и 8-сутпенчатый робот с двумя сцеплениями.

Систему привода предложат, как на переднюю, так и на обе оси. Приписывают кроссоверу и гибридные силовые установки мощностью около 300 лошадиных сил.