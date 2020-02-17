Ранее компания публиковала тизеры, но сегодня решилась распространить партию снимков, полностью рассекретив внешность новой генерации кроссовера.
Kia на официальных фото показала новый Kia Sorento
Модель четвертого поколения официально рассекретят через несколько недель, а пока информации об изменениях не много.
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона. Пока известно, что в основе автомобиля располагается новая платформа, а расстояние между осями стало больше.
В салоне модели предложат 12,3-дюймовый экран, где будут отображены виртуальные приборы, а еще один дисплей получит диагональ 10,25 дюйма и он будет от мультимедийной системы.
За дополнительную плату по-прежнему можно будет заказать третий ряд сидений, а в списке оснащенности предложат более качестве отделки салона, новый руль и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.
Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 2.5, 1.6 и 2.2-литровыми моторами. Среди трансмиссии будет механика, автомат и 8-сутпенчатый робот с двумя сцеплениями.
Систему привода предложат, как на переднюю, так и на обе оси. Приписывают кроссоверу и гибридные силовые установки мощностью около 300 лошадиных сил.