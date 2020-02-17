Ravon в России уступает место марке Chevrolet

Во-первых, на российский рынок возвращаются машины Chevrolet, которые ушли с рынка в 2015 году. Во-вторых, России покидает бренд Ravon, уступив место американской марке.

Так, уже весной должны начаться продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позднее возобновятся продажи седана Nexia, но в этом случае достоверно неизвестно, вернут ли автомобилю название Lacetti.

Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.

Что касается бренда Ravon, то по предварительным прогнозам, он уйдет с рынка уже к середине этого года.

Автомобили узбекской марки Ravon вернулись на рынок РФ.