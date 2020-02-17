17 февраля пресс-служба UzAuto Motors опубликовала информацию с двумя громкими новостями.
Ravon в России уступает место марке Chevrolet
17.02.2020 12:33
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Во-первых, на российский рынок возвращаются машины Chevrolet, которые ушли с рынка в 2015 году. Во-вторых, России покидает бренд Ravon, уступив место американской марке.
Так, уже весной должны начаться продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позднее возобновятся продажи седана Nexia, но в этом случае достоверно неизвестно, вернут ли автомобилю название Lacetti.
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Что касается бренда Ravon, то по предварительным прогнозам, он уйдет с рынка уже к середине этого года.
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