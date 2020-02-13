Mazda продлила режим простоя на заводе в Китае из-за коронавируса

В компании Mazda приняли решение не возобновлять производство автомобилей на своем заводе в Китае.

Сборку машин там приостановили из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом. Как сообщили в компании, простой продлили до 17 февраля.

Изначально планировалось, что завод начнет работать 12 февраля. Стоит отметить, что из-за коронавируса были остановлены заводы не только в КНР, но и за его пределами.

Это связано с тем, что некоторые детали и комплектующие для сборки автомобилей поставляются из Китая. Первым производителем, который остановил производство, стал Hyundai.

Его завод в Южной Корее временно не работает. Также поступила и компания Kia, которая приостановила сборку сразу трех своих заводов в Южной Корее.

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