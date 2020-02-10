На это может повлиять коронавирус в Китае, где приостановлена работа ряда заводов.
Nissan может приостановить выпуск своих машин в России
10.02.2020 22:12
8 0
Российским журналистам представители компании Nissan рассказали, что не исключают остановку работы завода в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.
В случае, если предприятия в Китае, выпускающие комплектующие для российских автомобилей, не заработают 17 февраля, Nissan будет вынуждена приостановить сборку машин в нашей стране на неопределённый срок в марте.
Пока же завод в России работает в штатном режиме, так как еще есть достаточный запас комплектующих.
Напомним, что на заводе в Петербурге осуществляется сборка автомобилей X-Trail, Murano и Qashqai.
Комментарииcomments powered by HyperComments