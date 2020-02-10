Nissan может приостановить выпуск своих машин в России

На это может повлиять коронавирус в Китае, где приостановлена работа ряда заводов.

Российским журналистам представители компании Nissan рассказали, что не исключают остановку работы завода в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.

В случае, если предприятия в Китае, выпускающие комплектующие для российских автомобилей, не заработают 17 февраля, Nissan будет вынуждена приостановить сборку машин в нашей стране на неопределённый срок в марте.

Пока же завод в России работает в штатном режиме, так как еще есть достаточный запас комплектующих.

Напомним, что на заводе в Петербурге осуществляется сборка автомобилей X-Trail, Murano и Qashqai.

Tesla возобновила выпуск электромобилей в Китае.