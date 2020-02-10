Американская компания с 10 февраля возобновила сборку автомобилей на китайском предприятии.
Tesla возобновила выпуск электромобилей в Китае
10.02.2020 20:36
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Напомним, что производство электрокаров было приостановлено из-за коронавируса. Местные власти между тем заявили, что окажут заводу Tesla поддержку, если появятся сложности в возобновлении производства в особых условиях.
При этом компании Toyota и Honda решили продлить простой на своих предприятиях.
Между тем аналитики предполагают, что из-за коронавируса автомобильный рынок Китая сократится на 10% минимум по итогам года.
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