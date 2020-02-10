Tesla возобновила выпуск электромобилей в Китае

Американская компания с 10 февраля возобновила сборку автомобилей на китайском предприятии.

Напомним, что производство электрокаров было приостановлено из-за коронавируса. Местные власти между тем заявили, что окажут заводу Tesla поддержку, если появятся сложности в возобновлении производства в особых условиях.

При этом компании Toyota и Honda решили продлить простой на своих предприятиях.

Между тем аналитики предполагают, что из-за коронавируса автомобильный рынок Китая сократится на 10% минимум по итогам года.

Многие автопроизводители остановили производство в Китае.