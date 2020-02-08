Многие автопроизводители остановили производство в Китае

В прошлом месяце на территории Китая стал распространяться опасный вирус, из-за которого уже погибло немало людей, а также пострадало производство в целом.

Коронавирус стал причиной введения режима чрезвычайной ситуацию, в связи с чем отменили массовые мероприятия и закрыли ряд производств.

Затронула ситуация и автопроизводителей, которые один за другим объявили о временно прекращении выпуска автомобилей на неопределённый срок.

Также ряд компаний объявил о планируемом снижении прибыли. Среди иностранных компаний в Китае закрыла заводы компания Daimler и все входящие в ее состав бренды.

Также был приостановлен выпуск машин марки Ford, Honda, Fiat Chrysler, Hyundai, Nissan. PSA Peugeot Citroen, Suzuki и Tesla.

К слову у последней на фоне новости об остановке производства серьезно подешевели акции, о чем более подробно сообщалось ранее.

Руководство всех компаний пристально наблюдает за происходящим и предварительными сроками возобновления в большинстве случаев называют середину февраля. Однако возобновится выпуск машин только в том случае, если ситуация с распространением вируса не усугубится.