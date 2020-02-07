Несколько дней подряд акции американского производителя Tesla серьезно росли.
Акции Tesla после недельного роста резко упали на 17%
07.02.2020 20:40
8 0
Более того, Tesla удалось обойти по капитализации других мировых производителей, однако акции Tesla после недельного роста резко упали на 17%.
На торгах NASDAQ акции американского бренда стоили 891 доллар, однако на момент закрытия сессии стоимость составила 734 доллара.
Падение стоимости акций оказалось связанным с закрытием завода в Шанхае, который начал выпускать первые автомобили в декабре.
Закрытие гигафабрики связано с коронавирусом, из-за которого в городе действует карантин.
Аналитики между тем считают, что многие инвесторы переоценили акции бренда, поэтому падение связано не только с закрытием завода, но и со спекуляцией коррекцией цены, пишет gazetadaily.ru.
Комментарииcomments powered by HyperComments