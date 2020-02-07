Более того, Tesla удалось обойти по капитализации других мировых производителей, однако акции Tesla после недельного роста резко упали на 17%.

На торгах NASDAQ акции американского бренда стоили 891 доллар, однако на момент закрытия сессии стоимость составила 734 доллара.

Падение стоимости акций оказалось связанным с закрытием завода в Шанхае, который начал выпускать первые автомобили в декабре.

Закрытие гигафабрики связано с коронавирусом, из-за которого в городе действует карантин.

Аналитики между тем считают, что многие инвесторы переоценили акции бренда, поэтому падение связано не только с закрытием завода, но и со спекуляцией коррекцией цены, пишет gazetadaily.ru.

«Внезапно ускоряющиеся» Tesla стали причиной более 100 ДТП.